Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний

Международная группа ученых выяснила, что ограничение времени просмотра телевизора до одного часа в день может снизить риск сердечного приступа, инсульта и других заболеваний кровеносных сосудов даже среди людей с высоким генетическим риском развития диабета 2-го типа. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь возникает из-за накопления бляшек в стенках артерий и включает в себя такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, инсульт и заболевания периферических артерий. Эти состояния могут привести к серьезным последствиям, включая снижение качества жизни, необходимость в хирургическом вмешательстве и преждевременную смерть.

В исследовании приняли участие 346 916 взрослых из Великобритании со средним возрастом 56 лет, из которых 45% составляли мужчины. Наблюдения продолжались в течение почти 14 лет, за это время у 21 265 человек была выявлена атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь.

Ученые рассчитали риск для диабета 2-го типа, учитывая 138 генетических вариантов, связанных с этим заболеванием. Участников разделили на три группы по генетическому риску (низкий, средний и высокий) и две группы по времени просмотра телевизора (один час или меньше в день, два часа или больше в день).

Результаты исследования продемонстрировали, что просмотр телевизора более двух часов в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12%, независимо от генетической предрасположенности к диабету 2-го типа.

Однако, участники с высоким генетическим риском диабета 2-го типа, которые ограничивали просмотр телевизора до одного часа в день, не показали повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет у людей с высоким генетическим риском диабета и ограниченным временем просмотра телевизора составляла 2,13%, в то время как у людей с низким генетическим риском, которые смотрели телевизор более двух часов в день, — 2,46%.

«Мы обнаружили, что люди с высоким генетическим риском развития диабета 2-го типа могут снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, ограничив просмотр телевизора до одного часа в день. Это говорит о том, что сокращение времени перед экраном может стать важной стратегией профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила соавтор исследования, доктор Мэнъяо Ван из Университета Гонконга.

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