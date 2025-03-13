Наблюдение за пейзажами природы помогает уменьшить боль, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что наблюдение за пейзажами природы снижает восприятие боли, уменьшая активность в зонах мозга, отвечающих за ее обработку. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В эксперименте с участием 49 добровольцев исследователи использовали функциональную МРТ для отслеживания мозговой активности во время серии слабых электрических разрядов. Оказалось, что просмотр видео с пейзажами природы не только снижал субъективное восприятие боли, но и вызывал изменения в работе мозга. В отличие от городских или офисных пейзажей, природа активировала участки мозга, связанные с обработкой болевых сигналов, значительно слабее.

Макс Штайнингер, ведущий автор исследования, подчеркнул, что эффект от наблюдения за природой — это не просто плацебо. Мозг действительно иначе воспринимает болевые сигналы, когда человек смотрит на природу, что снижает интенсивность ощущений. Хотя эффект оказался примерно в два раза слабее, чем у обезболивающих, исследователи надеются, что этот метод можно будет использовать в качестве дополнительного средства для облегчения боли.

Результаты работы объясняют давнее наблюдение американского ученого Роджера Ульриха, который ещё в 1980-х годах заметил, что пациенты быстрее выздоравливают и реже принимают обезболивающие, если из окна больничной палаты виден зеленый пейзаж, а не кирпичная стена.

Соавтор исследования доктор Алекс Смолли отметил, что виртуальные прогулки по природе могут стать доступным и удобным способом снижения боли, особенно для тех, кто не может выйти на улицу.

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