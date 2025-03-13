Восстановление лугов требует более 75 лет для возвращения на них пчел, выяснили ученые

Восстановленным лугам требуется не менее 75 лет непрерывного ухода, чтобы достичь уровня биоразнообразия старых лугов. Это связано с тем, что насекомые-опылители возвращаются крайне медленно, выяснили ученые из Университета Кобе. Работа опубликована в журнале Journal of Applied Ecology (JAE).

По всему миру луга подвергаются уничтожению и заброшенности, что негативно сказывается на биоразнообразии. Устранение древесной растительности и восстановление традиционного ухода за лугами могут улучшить их состояние, но уровень разнообразия растений на таких восстановленных участках остается ниже, чем на старых лугах, которые бережно охранялись в течение сотен лет.

Ученые изучили сообщества опылителей на горнолыжных склонах в префектуре Нагано — участках с разной продолжительностью восстановления. Они выяснили, что спустя 75 лет растительное разнообразие восстанавливается, но опылители остаются менее успешными в опылении.

«На недавно восстановленных лугах преобладают мухи и журчалки, которые переносят пыльцу между разными видами растений. В старых лугах доминируют пчёлы и бабочки, которые специализируются на конкретных растениях, обеспечивая более эффективное опыление», — объяснил Гаку Хираяма, один из авторов исследования.

Авторы подчеркнули, что для восстановления биоразнообразия может потребоваться активное участие человека — например, высадка растений, опыляемых пчелами и бабочками.

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