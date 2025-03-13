Академик Фоменко считает, что его Новая хронология не отвергнута учеными

Новая Хронология (концепция радикального пересмотра всемирной истории) не отвергнута научным сообществом, рассказал «Газете.Ru» ее создатель, академик РАН Анатолий Фоменко.

Фоменко совместно с двумя другими математиками применили ряд математических методов к мировой истории и обнаружили, что письменная история существенно короче той, которая считается сегодня общепринятой, и что античные события (Древний Рим, Древняя Греция и т.д.) являются «фантомным» отражением событий Средневековья. Так, согласно Новой Хронологии, античность – это эпоха XII-XVI веков. Однако эта теория подвергается критике со стороны научного сообщества и принята антинаучной. По мнению академика Фоменко это не так.

«Научное сообщество неоднородно. Многие агрессивно выступают против Новой Хронологии. Но есть современные ученые, активно поддерживающие и развивающие некоторые ее аспекты. Об этом рассказывает, например, наш официальный сайт «Новая Хронология». Кроме того, сомнения в правильности хронологии Скалигера (созданной в XVI веке и лежащий в основе современных учебников по древней истории) возникли не сегодня. Об этом заговорили сразу же, как только она была опубликована, и когда ее начали силой внедрять в общественное сознание», – рассказал Фоменко.

По его словам, в XVI веке против скалигеровской хронологии выступил профессор Саламанкского университета de Arcilla, затем иезуитский историк и археолог J.Hardouin (1646-1724), Исаак Ньютон (1642-1727), английский историк Эдвин Джонсон (1842-1901) и другие.

«Но первым исследователем, по-настоящему широко и радикально поставившим вопрос о научном обосновании хронологии, был замечательный русский ученый-энциклопедист Н.А. Морозов (1854-1946). Он выдвинул и частично обосновал гипотезу о том, что скалигеровская хронология древности искусственно удлинена по сравнению с реальностью. Он проанализировал скалигеровскую хронологию от якобы глубокой древности до VI века н.э. и указал на необходимость радикального исправления дат. Тем не менее Морозов не продвинулся выше VI века н.э., считая, что здесь принятая сегодня хронология VI-XVII веков более или менее верна», – добавил Фоменко.

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