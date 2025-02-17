В Мексике нашли заброшенный город древней цивилизации сапотеков

Канадские ученые из Университета Макгилла нашли руины 600-летнего города Гиенгола, построенного народом сапотеков на юге Мексики. Ранее о нем было известно только из записей испанских завоевателей. Исследование опубликовано в научном журнале Ancient Mesoamerica (AncMesam).

Сапотеки, коренной народ Мексики, основали Гиенголу в период завоевания региона. После завершения экспансии жители переместились южнее, где сейчас находится город Теуантепек.

Команда использовала лазерный радар (лидар) и выяснила, что Гиенгола занимал 360 гектаров и включал более 1100 зданий, четыре километра стен, площадки для игры в мяч и четкую городскую планировку.

Лидар использует лазерные импульсы, которые отражаются от поверхности земли, позволяя создать точную карту рельефа. Этот метод помог ученым раскрыть масштабы древнего города, который ранее был известен только по историческим испанским текстам.

Гиенголу основали в XIV веке. Город процветал около 150 лет. Его население составляло не менее 5 тыс. жителей, причем знать и простолюдины жили в отдельных кварталах.

Археологи также выявили крупный комплекс, предположительно служивший резиденцией правителей. Гиенголу забросили незадолго до прибытия европейцев в 1521 году.

Открытие проливает свет на жизнь и культуру сапотеков, а также демонстрирует эффективность лидарной технологии в археологии, отметили исследователи.

Ранее в Эквадоре нашли место древнего жертвоприношения молодой беременной женщины.