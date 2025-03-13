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Академик Фоменко раскритиковал современные методы датирования исторических объектов

Академик Фоменко: методы датирования не могут установить реальный возраст объектов старше 2000 лет
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Khalil Hamra/AP

Современные методы исторического датирования грубы и ничего не могут сказать о датировке объектов возрастом 2000 лет, рассказал «Газете.Ru» академик РАН Анатолий Фоменко.

«Радиоуглеродный метод (применяется для определения возраста органических останков путём измерения содержания в материале радиоактивного изотопа Углерода-14) в его современном состоянии обладает точностью в плюс-минус 1000-2000 лет на образцах, возраст которых оценивается не более тысячи лет. Поэтому пока непригоден для датировки исторических образцов возраста 2000 лет и менее. То есть, метод пока мало что может сказать о хронологии событий последних двух тысячелетий. Радиоуглеродный метод нуждается, как минимум, в повторной независимой градуировке, без опоры на ошибочную скалигеровскую хронологию», – считает Фоменко.

Другие физические методы датировки еще более грубы и, следовательно, пока ничего не могут сказать о датировке объектов возраста 2000 лет и менее, считает академик.

«Скалигеровская хронология (Иосиф Скалигер – 1540–1609), явно или неявно проникла в градуировки шкал археологических методов и даже физических методов, в том числе радиоуглеродного метода (и термолюминесцентного). Это тем более ставит под вопрос применимость метода в его современном виде для датирования исторических объектов. Кроме того, как признают некоторые археологи, бытует глубоко порочная практика предварительного ознакомления физических лабораторий, датирующих образцы радиоуглеродным методов, с априорным мнением археологов о приблизительном возрасте находки. Получается порочный круг», – отметил ученый.

Такие методы, как дендрохронология (наука об изучении древесных годичных колец, который может применяться, в том числе для точного датирования климатических событий и археологических находок), термолюминесцентное датирование (физический метод датирования объектов минерального происхождения путём измерения энергии, накопленной за время существования образца в его кристаллах под воздействием естественного радиационного фона, которая излучается в виде света при нагреве образца) тоже не точны. По мнению Фоменко они требуют доработки.

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