Ученые раскрыли, какие из артефактов человечества пролежат в земле миллионы лет

Британские ученые из Лестерского университета назвали объекты современной цивилизации, которые сохранятся в земле миллионы лет и станут достоянием археологов в далеком будущем. По мнению специалистов, наиболее впечатляющими находками среди техноископаемых окажутся гигантские лопасти ветряных турбин. Об этом сообщается на странице издательства Оксфордского университета (OUP).

Техноископаемые — это объекты, созданные человеком, которые со временем превратятся в окаменелости. В отличие от традиционных окаменелостей, которые формируются из останков живых организмов, техноископаемые представляют собой артефакты человеческой деятельности: пластиковые бутылки, мобильные телефоны, шариковые ручки и даже старые носки.

По словам исследователей, лопасти ветряков достигают более 50 метров в длину и сделаны из стекловолокна, эпоксидной смолы и углеродных волокон. Эти материалы практически не поддаются переработке, но легко сохраняются в геологических слоях.

«Когда ветряные турбины выводятся из эксплуатации, их лопасти часто оказываются на свалках, где они могут оставаться погребенными миллионы лет. В будущем палеонтологи, обнаружив их, будут поражены их размерами и формой. Они могут выглядеть как гигантские, полые «кости», некоторые из которых будут раздавлены движениями земной коры, а другие — заполнены минеральными отложениями», — отметил соавтор научной работы, профессор Ян Заласевич.

Кроме того, археологам и палеонтологам далекого будущего придется иметь дело со множеством пластиковых предметов, кремниевых чипов и медных проводов, добавили ученые.

Ранее в Танзании нашли древнейшие костяные орудия возрастом около 1,5 млн лет.