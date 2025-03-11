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Стало известно о неудачной попытке Nokia позвонить с Луны

Компания Nokia рассказала о неудачной попытке совершить звонок с Луны
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Thomas Campbell/NASA

У финской компании Nokia не получилось совершить первый звонок по мобильному телефону с Луны. Об этом говорится в сообщении, которое появилось на сайте компании.

«Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений по мощности, связанных с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки», — указано в сообщении.

Представители компании уточнили, что зонд встал над Луной под неудачным углом. Его ввели в эксплуатацию, после чего Athena в течение 25 минут реагировала на команды из центра в Калифорнии.

Модуль Athena был запущен компанией SpaceX на ракете Falcon-9 27 февраля. Аппарат оснащен буром TRIDENT для забора грунта и масс-спектрометром MSolo, который проанализирует органические и неорганические соединения. Athena доставила на Луну передатчик Nokia 4G — первую в истории станцию сотовой связи за пределами Земли.

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