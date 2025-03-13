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Найден новый метод превращения парникового газа в полезные химические продукты

Chem: кремний преобразует углекислый газ в формиат с помощью света
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Томский политехнический университет

Американские ученые из Йельского университета создали новый метод превращения парникового углекислого газа (CO2) в формиат — химическое соединение, широко используемое в консервантах и пестицидах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chem.

Большая часть современных видов топлива и химикатов производится из ископаемых углеводородов, что способствует изменению и сказывается на окружающей среде. Специалисты ищут альтернативные источники сырья, и новое исследование предлагает перспективное решение.

Команда разработала каталитическую систему, которая использует свет для преобразования CO2 в формиат. В основе системы лежит пористый кремний с тонким оксидным слоем, который служит носителем для молекулярных марганцевых катализаторов.

При воздействии света кремний поглощает энергию и передает электроны катализатору, запуская процесс превращения углекислого газа в формиат.

Особенность нового метода заключается в использовании пористого кремния, который ранее не рассматривался как эффективный носитель для катализаторов. Исследователи обнаружили, что тонкий оксидный слой на поверхности кремния значительно повышает стабильность и селективность катализатора.

Преобразование CO2 в полезные продукты в промышленных масштабах остается сложной задачей. Современные методы требуют экстремальных условий, таких как высокие температуры и давление, что делает их дорогостоящими и энергозатратными. Новый подход ученых работает в более мягких условиях, что делает его более экологичным и экономически выгодным.

Исследователи также предполагают, что их метод может быть адаптирован для работы с другими видами химического сырья, что расширяет его потенциальное применение.

Ранее ученые научились превращать добытый из воздуха углекислый газ в съедобный белок.

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