Создана технология получения пищи для людей и животных из воздуха

Группа китайских химиков и биотехнологов из Сианьского университета Цзяотун разработала двухреакторную систему, которая может преобразовывать углекислый газ CO 2 в съедобный одноклеточный белок. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science and Ecotechnology (ESE).

Первый этап использует микробный электросинтез для преобразования углекислого газа в ацетат, который служит посредником. Второй этап включает подачу полученного ацетата в реактор, где он превращается в одноклеточный белок с помощью аэробных бактерий.

Система, как отмечают исследователи, оказалась эффективной при 17,4 г/л сухого веса клеток. По словам ученых, с помощью системы удалось произвести продукт с концентрацией белка 74% — выше, чем у соевой и рыбной муки.

Специалисты добавили, что полученный белок можно использовать для потребления человеком или для кормления животных.

По словам специалистов, новая система может оказать большое влияние на будущее, поскольку она обеспечивает способ создания пищи для растущего населения мира, а также сокращает количество углекислого газа в атмосфере.

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