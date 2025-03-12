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Назван возраст, в котором нужно начать диету против деменции

JAMA: для защиты от деменции нужно правильно питаться в возрасте 48 лет
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Shutterstock

Ученые из Оксфордского университета установили, что потребление рыбы, бобовых и овощей в возрасте от 48 до 70 лет помогает сохранить стройность и снизить риск деменции в более поздние годы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 512 британцев. На протяжении 21 года ученые собирали информацию о рационе добровольцев и измеряли у каждого из них окружность талии и бедер. Одновременно с этим фиксировались все случаи развития деменции в исследуемой группе.

Результаты показали, что у добровольцев, потребляющих рыбу, оливковое масло, овощи, фрукты и бобовые, когнитивные способности были выше. У людей на такой диете улучшилась связь между левым гиппокампом — частью мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации и запоминании, — и затылочной долей, отвечающей в первую очередь за обработку зрительной информации.

Ученые также отметили, что наиболее выраженный защитный эффект правильного питания наблюдается в том случае, если его начинают придерживаться в возрасте от 48 до 70 лет.

Ранее была раскрыта связь между режимом питания и здоровьем мозга.

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