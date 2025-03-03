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Раскрыта связь между режимом питания и здоровьем мозга

Диетолог Фесенко: интервальное голодание замедляет старение мозга

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Интервальное голодание помогает замедлить старение мозга и снизить риск развития деменции, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.

Интервальное голодание — это диетическая концепция, предполагающая повторяющиеся циклы голодания или ограничения калорий и приема пищи. Такой подход может положительно влиять на метаболическое здоровье и замедлять развитие когнитивных нарушений.

«Есть данные, что интервальное голодание стимулирует процессы аутофагии — естественного механизма «очистки» клеток. В результате из клеток мозга удаляются токсичные белки бета-амилоиды, которые считаются одними из основных виновников развития болезни Альцгеймера. Эти данные открывают новые горизонты в борьбе с деменцией и другими возрастными заболеваниями нервной системы», — подчеркивает эксперт.

Вариантов интервального голодания много. Самые популярные схемы — это диета 5:2 и питание с ограничением по времени. Диета 5:2 предполагает пять дней нормального питания и два дня, когда калорийность ограничивается до 500-800 килокалорий. Во втором случае ограничивают не калорийность, а часы приема пищи. Обычно такое «окно» длится от 4 до 12 часов в сутки. На этом принципе построены схемы раннего и позднего питания. Они допускают прием пищи с 8 до 14 часов дня или, напротив, в интервале с 14 до 20, в остальное время можно только пить воду или низкокалорийные напитки.

«Интервальное голодание оказывает положительный эффект на организм сразу с нескольких сторон. Оно нормализует липидный обмен, артериальное давление и помогает бороться с ожирением — все это факторы риска деменции. Но главная особенность связана с его способностью активировать важнейшие нейробиологические механизмы. Усиливается активность митохондрий — «энергетических станций» клеток, что повышает выработку энергии в нейронах и делает их устойчивыми к стрессовым воздействиям», — отметила Фесенко.

Однако, по словам врача, важно подобрать режим интервального питания в индивидуальном порядке. Практиковать интервальное голодание без контроля опытного врача рискованно.

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