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Ученые создали кибертраканов для поисково-спасательных операций

Soft Robotics: созданы тараканы-киборги для поисково-спасательных операций
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Mochammad Ariyanto

Ученые из Университета Осаки в Японии и Университета Дипонегоро в Индонезии разработали кибертраканов — биогибридных тараканов, способных выполнять сложные задачи в экстремальных условиях. Эти крошечные «роботы» могут проникать в узкие пространства, обходить препятствия и передавать информацию из недоступных для человека мест. Работа опубликована в журнале Soft Robotics.

Идея создания кибертраканов основана на сочетании естественной анатомии тараканов, отточенной миллионами лет эволюции, и современных технологий. На спину мадагаскарских шипящих тараканов (Gromphadorhina portentosa) установили миниатюрные электронные устройства с датчиками движения, температуры, влажности и препятствий. Кроме того, ученые вживили в их антенны электроды, с помощью которых можно управлять движением насекомых.

«Создать полноценного робота на таком уровне — крайне сложная задача. Мы решили обойти эту проблему, сделав все проще», — объяснил ведущий автор работы Мохаммад Арианто, инженер-механик из Университета Дипонегоро. — «Просто прикрепив электронику к живым тараканам, мы избежали сложностей в робототехнике и сосредоточились на конечной цели».

Система управления, получившая название BIOBBN (биогибридная поведенческая навигация), основана на принципе «достичь цели, избегая препятствий». Она включает два алгоритма навигации: один предназначен для простых условий, другой — для сложных маршрутов с препятствиями.

В ходе испытаний кибертраканов поместили в специально созданный полигон с песком, камнями и деревянными конструкциями. Большую часть времени тараканы перемещались самостоятельно, используя свои естественные инстинкты следования за стенами и преодоления препятствий, но в ключевые моменты ученые направляли их с помощью электродов.

«Более сложный маршрут потребовал больше времени из-за необходимости обходить препятствия и следовать за стенами», — отметили авторы работы.

Ученые надеются, что кибертраканы можно будет использовать для поиска выживших под завалами после землетрясений и других катастроф, исследования труднодоступных мест вроде узких труб и подземных тоннелей, а также для инспекции исторических памятников.

«Наши кибертраканы могут выполнять задачи с меньшими затратами энергии и усилий, чем полностью механические роботы», — добавил инженер в области биоробототехники Кейсукэ Морисима из Университета Осаки. — «Эти способности позволяют перейти от лабораторных экспериментов к реальным сценариям в сложных условиях».

Как к этому относятся сами тараканы — остается загадкой.

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