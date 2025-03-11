Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Чили спустя 130 лет обнаружили исчезнувший вид лягушки

ZooKeys: обнаружена популяция редкой лягушки Alsodes vittatus
close
Edvin Riveros

Команда исследователей из Университета Консепсьона обнаружила популяцию редкой лягушки Alsodes vittatus, которая не наблюдалась более 130 лет. Вид был впервые описан в 1902 году, но с тех пор его не удавалось найти, несмотря на многочисленные попытки. Работа опубликована в журнале ZooKeys.

Лягушка Alsodes vittatus была описана в 1902 году немецким натуралистом Родульфо Амандо Филиппи, который получил три экземпляра от французского энтомолога Филиберта Жермена. Жермен обнаружил этот вид в 1893 году на территории бывшего поместья Сан-Игнасио-де-Пемехуэ в регионе Ла-Араукания. С тех пор, несмотря на неоднократные попытки найти этот вид, он считался исчезнувшим.

В 2015 и 2016 годах команда во главе с доктором Клаудио Корреа и биологом Хуаном Пабло Донозо провела экспедиции в северо-западной части бывшего поместья Сан-Игнасио-де-Пемехуэ. Тогда им удалось найти популяции лягушек рода Alsodes, но из-за отсутствия характерной белой или желтой полосы на спине ученые предположили, что это был другой вид.

Ключевой сложностью поиска стала неточная информация о месте первоначального обнаружения вида.

«Во времена Жермена поместье Сан-Игнасио-де-Пемехуэ занимало огромную территорию, и натуралист не указал точное место сбора экземпляров», — пояснили исследователи.

В 2023 и 2024 годах доктор Клаудио Корреа и инженер по возобновляемым природным ресурсам Эдвин Риверос Риффо изучили исторические публикации Жермена и восстановили маршрут, по которому он мог следовать. В результате они направились в юго-восточную часть бывшего поместья и обнаружили две популяции Alsodes vittatus в бассейнах рек Лолко и Порталес в регионе Ла-Араукания.

Это открытие стало важным событием для герпетологии Южной Америки и сохранения биоразнообразия в южном конусе. Большинство видов рода Alsodes находятся под угрозой исчезновения или недостаточно изучены, поэтому получение новых данных о местах обитания и образе жизни этих амфибий является ключевым шагом для их защиты.

«Впервые за более чем столетие после описания вида нам удалось получить биологические и экологические данные о Alsodes vittatus», — отметили исследователи. — «Полевые наблюдения показывают, что этот вид сталкивается с серьезными угрозами и может быть признан находящимся под угрозой исчезновения».

Ученые подчеркивают, что это открытие демонстрирует ограниченные знания о биологии и эволюции амфибий Южной Америки и указывает на необходимость дальнейших исследований и мер по сохранению исчезающих видов.

Ранее ученые выяснили, что люди неправильно понимают эмоции собак.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами