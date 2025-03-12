Создана вакцина, которая защищает от COVID-19 и гриппа одновременно

Ученые из Корнеллского университета разработали новую вакцину, способную обеспечивать длительную защиту от COVID-19 и гриппа. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Новый препарат решает две ключевые проблемы существующих вакцин: необходимость хранения при экстремально низких температурах и недостаточную эффективность. Инновационная вакцина не только обеспечивает защиту от COVID-19 и гриппа, но и не требует сложных условий хранения, что значительно упрощает ее транспортировку и использование, особенно в странах с ограниченными ресурсами.

Основой препарата стал вирус везикулярного стоматита (VSV), безопасный для человека. Ученые модифицировали его, удалив ключевые белки и добавив антигены обоих вирусов. Такой подход позволяет иммунной системе вырабатывать защиту сразу от двух заболеваний.

Особое внимание уделено длительности иммунной защиты. В экспериментах на мышах вакцина показала высокую эффективность: спустя восемь месяцев после прививки животные сохраняли устойчивый иммунитет. Более того, при заражении вирусами COVID-19 и гриппа у привитых мышей не проявились симптомы заболевания, и анализы не показали наличия вирусов в легких и тканях мозга, что свидетельствует о высокой степени защиты.

Ученые предполагают, что для поддержания иммунной защиты может потребоваться ревакцинация раз в несколько лет, что значительно снизит нагрузку на системы здравоохранения.

Ранее был найден простой способ усилить действие многодозовых вакцин.