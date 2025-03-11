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Найден простой способ усилить действие многодозовых вакцин

JI: многодозовые вакцины работают лучше, если вводить в одно и то же место
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Depositphotos

Ученые из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти установили, что введение нескольких доз вакцины в одну и ту же конечность приводит к более быстрому выработке антител и лучшему иммунному ответу. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Immunology (JI).

Специфическая иммунная реакция на вакцину начинается в лимфатических узлах, расположенных ближе всего к месту вакцинации.  Большинство прививок взрослым и подросткам делают внутримышечно в верхнюю часть руки. Также люди предпочитают делать прививки в недоминирующую руку. 

Исследователи хотели понять, как введение последующих доз вакцин в одни и те же лимфатические узлы в зависимости от выбранной руки влияет на эффективность прививки.

Из-за сложностей, связанных с использованием образцов лимфоидной ткани человека для оценки выработки антител, ученые решили провести эксперимент на мышах.  Грызунам вводили две дозы вакцины от COVID-19 с интервалом в четырнадцать дней. Первой группе животных препарат вводили дважды в левую заднюю лапу, а второй — один раз в левую заднюю лапу и второй раз в правое предплечье. Иммунный ответ оценивали через 19 и 28 дней после вакцинации.

Исследование показало, что у мышей, получивших обе дозы вакцины от COVID-19 в одну и ту же конечность, в первые недели после вакцинации наблюдалась ускоренная выработка антител по сравнению с теми, кому вакцины вводили в разные конечности. Однако в долгосрочной перспективе оба подхода привели к одинаковой модификации иммунитета.

«Во время вспышек заболеваний, когда быстрая иммунная защита имеет решающее значение, медицинским работникам, возможно, стоит рассмотреть возможность введения нескольких доз вакцины в одну руку. Это может помочь людям быстрее выработать защитные антитела», — объяснила доктор Дженнифер Джуно, соавтор исследования из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти при Мельбурнском университете.

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