Названы факторы окружающей среды, повышающие риск деменции

Ученые из Университета Джорджии установили, что проживание вблизи крупных дорог повышает риск развития деменции на 10% из-за шумового и воздушного загрязнения. Результаты исследования опубликованы в журнале Ageing Research Reviews (ARR).

Загрязнение окружающей среды приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, а также увеличивает риск преждевременного ухода из жизни. Чтобы выяснить, какое влияние этот фактор оказывает на когнитивные способности и здоровье мозга, ученые проанализировали результаты 21 ранее опубликованной научной работы на соответствующую тему.

Результаты показали, что проживание вблизи крупных дорог коррелирует с повышением риска развития деменции на 10%. По словам ученых, вероятность появления этого заболевания возрастает из-за воздействия мелкой пыли в воздухе и высокого уровня оксида азота. Эти загрязнители попадают в атмосферу в составе выхлопных газов транспортных средств, при сжигании угля, нефти, дизельного топлива, природного газа и табака. Также оксид азота выделяется газовыми плитами и керосиновыми обогревателями.

Также риск снижения когнитивных способностей может повышаться из-за постоянного автомобильного шума.



Ученые добавили, что регулярное посещение парков, лесов и озер может защитить от деменции. Вероятнее всего, такой эффект связан с высоким качеством воздуха.

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