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В розмарине нашли вещество для борьбы с болезнью Альцгеймера

Antioxidants: карнозиновая кислота в розмарине может бороться с болезнью Альцгеймера
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Shutterstock

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса обнаружили, что карнозиновая кислота в составе розмарина снижает воспаление в мозге и укрепляет связи между нервными клетками. Результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants.

Карнозиновая кислота, известная своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, может проникать через гематоэнцефалический барьер — полупроницаемую структуру между кровеносной и центральной нервной системой. Соединение активирует ферменты, которые поддерживают естественную защиту организма.

Однако из-за своей высокой склонности к окислению карнозиновая кислота имеет короткий срок хранения, что делает ее непригодной для использования в лекарствах.

Для решения этой проблемы ученые разработали стабильную форму карнозиновой кислоты — diAcCA. Это соединение преобразуется в активную карнозиновую кислоту в кишечнике, прежде чем попасть в кровоток, что позволяет дольше сохранять полезные свойства.

В ходе экспериментов на мышах с болезнью Альцгеймера использование diAcCA улучшило память грызунов и повысило плотность синапсов — связей между нервными клетками. Анализ тканей показал, что diAcCA также значительно снижает уровень воспаления в отдельных участках мозга. Эта избирательность действия снижает риск развития побочных эффектов.

«Препарат не просто замедлил снижение когнитивных функций, а практически вернул их к норме. Анализ тканей также показал сокращение образования агрегатов (скоплений) фосфорилированного тау-белка и амилоидных бляшек», — рассказал Стюарт Липтон, профессор-невролог и и ведущий автор исследования.

Липтон предполагает, что diAcCA может работать в сочетании с уже существующими препаратами для лечения болезни Альцгеймера, предотвращая побочные эффекты, такие как отек или кровотечение в мозг.

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