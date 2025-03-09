В Китае создали вакцину для защиты сосудов от атеросклероза

Китайские ученые разработали инновационную нановакцину, которая может предотвратить образование бляшек в артериях, снижая риск инсульта, инфаркта и других серьезных заболеваний. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на исследование специалистов из Нанкинского и Китайского университетов науки и технологий.

Препарат работает на двухкомпонентной основе: основой служат наночастицы оксида железа, которые транспортируют антиген, стимулируя иммунный ответ организма. Второй компонент усиливает эффект действия вакцины. Такой подход помогает активировать защитные механизмы организма и предотвращает накопление холестерина в сосудах.

Появление холестериновых отложений в сосудах вызывает сужение их просвета и увеличивает вероятность полной закупорки. Со временем бляшки разрастаются и препятствуют нормальному кровоснабжению сердца, головного мозга, почек, нижних конечностей и других структур. Отделение такой бляшки от стенки сосуда грозит развитием таких грозных неотложных состояний, как инфаркт миокарда или инсульт.

Первичные лабораторные испытания продемонстрировали эффективность вакцины в борьбе с атеросклерозом, а испытания на мышах подтвердили положительные результаты. По словам ученых, следующим шагом станет тестирование на более крупных животных, а затем — клинические испытания на людях. Исследователи надеются, что данная вакцина станет прорывом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно уносят миллионы жизней по всему миру.

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