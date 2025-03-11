Лесные пожары затрудняют лечение рака, выяснили ученые

У пациентов в медицинских учреждениях вблизи очагов лесных пожаров затягивается восстановление после удаления раковых опухолей легких. К такому выводу пришли ученые из Американского онкологического общества. Результаты исследования опубликованы в NCI: Journal of the National Cancer Institute.

Из-за физических, психологических и социально-экономических последствий диагностики и лечения рака люди с онкологическими заболеваниями особенно уязвимы во время экстремальных погодных явлений. Одновременно с этим ураганы, торнадо и лесные пожары становятся все более распространенными из-за изменений климата.

Особенно сложно восстановиться после операции по удалению опухолей в легких. Лесные пожары представляют собой серьезную угрозу для здоровья пациентов, которая выходит далеко за рамки воздействия дыма.

Ученые провели исследование среди американцев, перенесших лобэктомию или пневмонэктомию с 2004 по 2021 год при немелкоклеточном раке легкого на I-III стадиях. Подверженность воздействию дыма лесных пожаров определялась Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Исследователи проанализировали, как близко медицинское учреждение находилось к очагу возгорания и как долго пациенты оставались в нем со дня операции до выписки.

Результаты показали, что у пациентов, подвергшихся воздействию лесных пожаров, продолжительность госпитализации составила в среднем 9,4 дня, что на 1,9 дня дольше, чем у тех, кто продолжал восстановление в безопасных районах. При этом затяжное восстановление наблюдалось на всех стадиях рака.

Ученые отметили, что разница в два дня в продолжительности пребывания в стационаре может иметь экономические последствия для систем здравоохранения. Кроме того, перегруженность медицинских учреждений способна создать проблемы для людей, которым требуется квалифицированная помощь.

Ранее ученые выяснили, что донорство крови защищает от лейкемии.