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В Америке планируют совершить посадку на Луну с помощью буров, марсоходов и прыгающего беспилотника

AFP: Intuitive Machines готовится к новой посадке на Луну
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Intuitive Machines

Частная космическая компания Intuitive Machines, первой из коммерческих организаций совершившая посадку на Луну в прошлом году, готовится к новому испытанию. В четверг их спускаемый аппарат Athena должен достичь поверхности спутника, неся на борту передовые технологии, предназначенные для будущих пилотируемых миссий. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Цель посадки — плато Mons Mouton вблизи южного полюса Луны, куда ранее не добирался ни один робот. Посадка запланирована не ранее 12:32 по восточноамериканскому времени (20:32 мск), а NASA будет вести прямую трансляцию за час до предполагаемого момента касания поверхности.

На борту Athena находятся три лунохода и уникальный дрон Grace, названный в честь пионера компьютерных наук Грейс Хоппер. Этот аппарат должен совершить прыжок в кратер, куда никогда не проникал солнечный свет, что станет первым подобным экспериментом в истории. В отличие от вертолета Ingenuity, который успешно летал в разреженной атмосфере Марса, для Луны требуются другие методы перемещения, и технология прыжков может стать ключевой для будущих исследований.

Среди других полезных нагрузок — луноход MAPP, который поможет протестировать 4G-сеть Nokia Bell Labs, предназначенную для будущего использования в скафандрах астронавтов. Компактный японский луноход Yaoki способен выдерживать падения в любой ориентации, а миниатюрный AstroAnt с магнитными колесами будет передвигаться по корпусу MAPP, измеряя температурные колебания.

NASA также отправила инструмент PRIME-1, оснащенный буром для поиска льда и других соединений под поверхностью Луны. Его данные будут анализироваться с помощью встроенного спектрометра.

Перед началом научных экспериментов Athena предстоит выполнить точную посадку, что является сложной задачей из-за отсутствия атмосферы и необходимости точных расчетов для торможения. В прошлый раз аппарат Odysseus от Intuitive Machines перевернулся при посадке, что ограничило работу его солнечных панелей. В этот раз компания улучшила системы навигации и посадки, чтобы избежать повторения ошибки.

Athena стартовала с Земли 14 февраля на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Однако один из других аппаратов миссии, спутник NASA Lunar Trailblazer, запущенный вместе с Athena, столкнулся с проблемами связи, и инженеры работают над их устранением.

Эти события разворачиваются в непростое время для NASA. На фоне слухов о возможном сокращении программы Artemis в пользу приоритетного финансирования полетов на Марс будущее американских лунных миссий остается неопределенным.

Ранее астрономы впервые запечатлели рождение лун вокруг молодых планет.

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