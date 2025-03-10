Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, чем грозит столкновение астероида Бенну с Землей

Специалист Бородина: столкновение астероида Бенну с Землей грозит цунами
close
NASA/Goddard/University of Arizona

Астероид Бенну диаметром около 500 м, который обнаружили в 1999 году, может представлять серьезную угрозу для Земли, потому что имеет потенциальную способность столкнуться с ней. Об этом RuNews24.ru рассказала научный сотрудник Екатерина Бородина.

Она уточнила, что вероятность такого исхода в ближайшие десятилетия оценивается как низкая, однако ученые продолжают наблюдать за ним. По ее словам, столкновение с объектом такого размера может грозить масштабными разрушениями, цунами, пожарами и изменениями климата. Это может представлять опасность для экосистемы всей планеты.

«Это еще одно напоминание о том, что космос может быть непредсказуемым и опасным», — сказала Бородина.

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до этого изучили состав околоземного астероида Бенну и сделали вывод о возможном месте происхождения этого объекта. По мнению исследователей, фосфат магния-натрия в составе Бенну говорит о том, что в прошлом астероид мог отколоться от покрытой океаном планеты или луны.

Ранее ученые выяснили, что ранняя Солнечная система была полна элементов для создания жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами