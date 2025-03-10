Стало известно, чем грозит столкновение астероида Бенну с Землей

Астероид Бенну диаметром около 500 м, который обнаружили в 1999 году, может представлять серьезную угрозу для Земли, потому что имеет потенциальную способность столкнуться с ней. Об этом RuNews24.ru рассказала научный сотрудник Екатерина Бородина.

Она уточнила, что вероятность такого исхода в ближайшие десятилетия оценивается как низкая, однако ученые продолжают наблюдать за ним. По ее словам, столкновение с объектом такого размера может грозить масштабными разрушениями, цунами, пожарами и изменениями климата. Это может представлять опасность для экосистемы всей планеты.

«Это еще одно напоминание о том, что космос может быть непредсказуемым и опасным», — сказала Бородина.

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до этого изучили состав околоземного астероида Бенну и сделали вывод о возможном месте происхождения этого объекта. По мнению исследователей, фосфат магния-натрия в составе Бенну говорит о том, что в прошлом астероид мог отколоться от покрытой океаном планеты или луны.

Ранее ученые выяснили, что ранняя Солнечная система была полна элементов для создания жизни.