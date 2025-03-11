Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Добрые дети едят больше рыбы, выяснили ученые

EJN: в рацион добрых и общительных детей входит много рыбы
close
Shutterstock/Nadiia Loboda

Ученые из Университета Бристоля установили, что большое количество рыбы в рационе может улучшить социальные навыки у детей и повысить их склонность к альтруизму. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition.

Рыба и морепродукты содержат жирные кислоты омега-3, йод и селен, которые играют важную роль в развитии мозга и когнитивных функций. Чтобы выяснить, как такая пища влияет на поведенческие черты детей, ученые проанализировали данные исследования «Дети 90-х».

В рамках этого проекта была собрана информация о состоянии здоровья и рационе 5969 детей и их родителей, а впоследствии — внуков. Данные фиксировали в течение двух лет и корректировали с учетом социальных и демографических факторов.

Результаты показали, что дети, которые часто ели рыбу, с большей вероятностью демонстрировали просоциальное поведение, которое включает в себя дружеское взаимодействие, альтруизм и умение делиться. Также было установлено, что при отсутствии рыбы в рационе просоциальное поведение у детей в возрасте семи лет на 35% чаще было неоптимальным. Этот показатель возрастал до 43% среди девятилетних мальчиков и девочек.

Исследователи также изучили взаимосвязь между употреблением морепродуктов в возрасте семи лет и коэффициентом интеллекта, но никакой корреляции обнаружено не было.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что здоровая, сбалансированная диета должна включать не менее двух порций рыбы в неделю. При этом один раз в неделю нужно потреблять жирные виды — лосось, скумбрию или сардины.

Ранее был назван продукт, обязательный к употреблению для будущих матерей.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами