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Назван продукт, обязательный к употреблению для будущих матерей

Нутрициолог Асланова: в рацион беременных женщин необходимо включать мясо
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Valery_Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Говядина, баранина, конина и печень богаты железом и витамином В12, которые предотвращают кислородное голодание плода и развитие анемии у будущего ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».

Нутрициолог отметила, что железо из мясных продуктов усваивается лучше, чем из растительных, таких как грецкие орехи, гречневая крупа и гранат. Недостаток этого микроэлемента в организме беременной женщины может привести к гипоксии плода и повысить риск развития у ребенка железодефицитной анемии — состояния, при котором в организме снижается количество эритроцитов.

Эритроциты или красные кровяные тельца — основной компонент крови, переносящий кислород к органам и тканям. Его дефицит приводит к появлению общей слабости, головокружению, ухудшению памяти и внимания. В мясных продуктах также содержится витамин В12, который оказывает прямое воздействие на развитие плода, особенно в первые месяцы беременности, снижая риск врожденных аномалий.

Эксперт также посоветовала женщинам репродуктивного возраста обратить внимание на молочные продукты, богатые кальцием.

«Любая беременность и грудное вскармливание сопровождаются выраженными изменениями со стороны кальциевого обмена. Для полноценной минерализации скелета плода и грудного ребенка у беременных и кормящих запросы к обеспечению кальцием нарастают», — объяснила специалист.

Нутрициолог Асланова добавила, что для формирования многих органов плода важен йод. Восполнить его запасы в организме помогают водоросли, морепродукты, рыба, йодированная соль и продукты питания, обогащенные йодированными белками.

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