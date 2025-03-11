Вращающиеся черные дыры могут стать источником энергии, выяснили ученые

Профессор Хорхе Пиночет из Университета педагогических наук выяснил, что вращение черных дыр генерирует огромное количество кинетической энергии, которую можно использовать в технологиях будущего. Работа опубликована на сервере препринтов arXiv. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Еще в 1969 году сэр Роджер Пенроуз предложил теорию о возможности использования вращательной энергии черных дыр. Пиночет проанализировал, как можно реализовать эту идею на практике. Согласно его выводам, вращение черных дыр вызывает эффект «перетаскивания» пространства-времени в эргосфере — области за пределами горизонта событий. Это явление известно как эффект Лензе-Тирринга и объясняет появление мощного излучения, наблюдаемых у полюсов некоторых черных дыр.

Пиночет отмечает, что частицы вблизи черной дыры могут двигаться с околосветовой скоростью — около 300 тысяч км/с. Это движение создает огромную кинетическую энергию, которая может быть использована, если объект не пересечет горизонт событий, за которым энергия становится недоступной.

Реализовать механизм Пенроуза на практике оказалось бы сложно из-за необходимости предельной точности и высоких скоростей. Однако более перспективным методом ученый считает использование аккреционных дисков, которые вращаются вокруг черных дыр с огромными скоростями. Процесс извлечения энергии из аккреционных дисков был описан в 1977 году физиками Роджером Блэндфордом и Романом Зняеком.

По мнению Пиночета, несмотря на сложность и технологические ограничения, в далеком будущем человечество может научиться использовать энергию вращающихся черных дыр для решения энергетических проблем. Способность извлекать энергию из черных дыр могла бы поднять цивилизацию до уровня II или III по шкале Кардашева — классификации уровней развития цивилизаций, предложенной Николаем Кардашевым в 1960 году.

Ранее ученые смогли «распутать» квантовую запутанность в сложных системах.