Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Вращающиеся черные дыры могут стать источником энергии, выяснили ученые

arXiv: в будущем цивилизации смогут использовать энергию вращающихся черных дыр
close
EHT Collaboration/National Science Foundation/Handout via Reuters

Профессор Хорхе Пиночет из Университета педагогических наук выяснил, что вращение черных дыр генерирует огромное количество кинетической энергии, которую можно использовать в технологиях будущего. Работа опубликована на сервере препринтов arXiv. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Еще в 1969 году сэр Роджер Пенроуз предложил теорию о возможности использования вращательной энергии черных дыр. Пиночет проанализировал, как можно реализовать эту идею на практике. Согласно его выводам, вращение черных дыр вызывает эффект «перетаскивания» пространства-времени в эргосфере — области за пределами горизонта событий. Это явление известно как эффект Лензе-Тирринга и объясняет появление мощного излучения, наблюдаемых у полюсов некоторых черных дыр.

Пиночет отмечает, что частицы вблизи черной дыры могут двигаться с околосветовой скоростью — около 300 тысяч км/с. Это движение создает огромную кинетическую энергию, которая может быть использована, если объект не пересечет горизонт событий, за которым энергия становится недоступной.

Реализовать механизм Пенроуза на практике оказалось бы сложно из-за необходимости предельной точности и высоких скоростей. Однако более перспективным методом ученый считает использование аккреционных дисков, которые вращаются вокруг черных дыр с огромными скоростями. Процесс извлечения энергии из аккреционных дисков был описан в 1977 году физиками Роджером Блэндфордом и Романом Зняеком.

По мнению Пиночета, несмотря на сложность и технологические ограничения, в далеком будущем человечество может научиться использовать энергию вращающихся черных дыр для решения энергетических проблем. Способность извлекать энергию из черных дыр могла бы поднять цивилизацию до уровня II или III по шкале Кардашева — классификации уровней развития цивилизаций, предложенной Николаем Кардашевым в 1960 году.

Ранее ученые смогли «распутать» квантовую запутанность в сложных системах.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами