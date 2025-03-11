Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Ученые смогли «распутать» квантовую запутанность в сложных системах

PRB: разработаны новые формулы для анализа квантовой запутанности
close
pixelparticle/Shutterstock/FOTODOM

Физики из Осакского городского университета разработали новые, более простые формулы для количественного анализа квантовой запутанности в системах сильно связанных электронов. Их результаты помогут глубже понять квантовые явления в материалах с разными физическими свойствами, что открывает новые перспективы для развития квантовых технологий. Работа опубликована в журнале Physical Review B (PRB).

Квантовая запутанность — это уникальное явление, при котором две частицы остаются связаны друг с другом, даже находясь на огромном расстоянии. До сих пор исследователи сталкиваются с трудностями в его изучении.

«Ранее исследования в основном фокусировались на универсальных свойствах квантовой запутанности в магнитных или сверхпроводящих материалах», — объяснил Юнори Нисикава, преподаватель Высшей школы естественных наук Осакского городского университета и ведущий автор исследования.

Системы сильно связанных электронов — это материалы, в которых взаимодействия между электронами определяют поведение всей системы, создавая сложные и высоко запутанные квантовые состояния. Эти системы являются идеальной платформой для изучения квантовой запутанности.

Команда Нисикавы решила пойти другим путем — они изучили локальную квантовую запутанность между одним или двумя произвольно выбранными атомами в системе сильно связанных электронов и их окружением.

Ученые вывели формулы для расчета ключевых показателей квантовой запутанности. Чтобы проверить свою методику, они применили формулы к различным материалам, включая наномасштабные искусственные магнитные материалы и разбавленные магнитные сплавы.

В наномагнитных системах они обнаружили неожиданные закономерности в поведении квантовой запутанности, которые противоречат классическим представлениям. В разбавленных магнитных сплавах исследователи выявили, что относительная квантовая энтропия точно описывает эффект Кондо — явление, при котором магнитная примесь экранируется электронами проводимости.

«Поведение квантовой запутанности в наномасштабных магнитных материалах оказалось неожиданным и открыло новые пути для изучения квантовых взаимодействий», — подчеркнул Нисикава.

Результаты исследования прокладывают путь к более глубокому пониманию квантовой запутанности, что может ускорить развитие квантовых компьютеров и систем квантовой криптографии.

«Наши формулы могут быть применены к системам с различными физическими свойствами», — отметил Нисикава. — «Мы надеемся, что наше исследование вдохновит на дальнейшие открытия в области квантовых технологий».

Ранее ученые объединили квантовую физику и гравитацию с помощью атомных часов.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами