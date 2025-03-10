Ученые выяснили, что люди неправильно понимают эмоции собак

Ученые из Аризонского государственного университета выяснили, что люди часто неверно интерпретируют эмоции своих собак. Причина кроется в том, что владельцы оценивают состояние питомца, исходя из контекста ситуации, а не из его поведения. Работа опубликована в журнале Anthrozoos.

В ходе эксперимента исследователи показывали участникам видео с собаками в разных ситуациях: когда им давали лакомство или поводок (позитивный сценарий), а также при мягком наказании или появлении в кадре пылесоса (негативный сценарий). Результаты показали, что люди судят о настроении собаки, основываясь не на ее выражении и поведении, а на окружающих обстоятельствах.

«Мы не смотрим на саму собаку, а ориентируемся на ситуацию вокруг нее», — пояснила ведущий автор работы Холли Молинаро. — «Например, если собака получает угощение, люди автоматически предполагают, что она счастлива, даже если ее мимика и поза говорят об обратном».

Дополнительно исследование подтвердило, что люди склонны приписывать собакам человеческие эмоции, что еще больше искажает восприятие. Ученые призывают владельцев питомцев внимательнее изучать индивидуальные сигналы своих собак, чтобы лучше понимать их истинные чувства.

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