Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что люди неправильно понимают эмоции собак

Anthrozoos: люди часто неверно интерпретируют эмоции своих собак
close
Shutterstock/Alex PakhoMovie

Ученые из Аризонского государственного университета выяснили, что люди часто неверно интерпретируют эмоции своих собак. Причина кроется в том, что владельцы оценивают состояние питомца, исходя из контекста ситуации, а не из его поведения. Работа опубликована в журнале Anthrozoos.

В ходе эксперимента исследователи показывали участникам видео с собаками в разных ситуациях: когда им давали лакомство или поводок (позитивный сценарий), а также при мягком наказании или появлении в кадре пылесоса (негативный сценарий). Результаты показали, что люди судят о настроении собаки, основываясь не на ее выражении и поведении, а на окружающих обстоятельствах.

«Мы не смотрим на саму собаку, а ориентируемся на ситуацию вокруг нее», — пояснила ведущий автор работы Холли Молинаро. — «Например, если собака получает угощение, люди автоматически предполагают, что она счастлива, даже если ее мимика и поза говорят об обратном».

Дополнительно исследование подтвердило, что люди склонны приписывать собакам человеческие эмоции, что еще больше искажает восприятие. Ученые призывают владельцев питомцев внимательнее изучать индивидуальные сигналы своих собак, чтобы лучше понимать их истинные чувства.

Ранее видение насекомых вдохновило ученых на новый метод мониторинга глубоких тканевых процессов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами