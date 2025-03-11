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Стало известно, сколько клетчатки надо потреблять для здоровых суставов

JOSR: 14 граммов клетчатки в день снижают риск развития остеоартрита
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Natalia Lisovskaya/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета традиционной китайской медицины в Чэнду установили, что для снижения риска развития остеоартрита в сутки нужно потреблять от 14,4 до 26,7 грамма клетчатки — полезных растительных волокон. Результаты исследования опубликованы в Journal of Orthopaedic Surgery and Research (JOSR).

Ранее научные работы показали, что пищевые волокна могут оказывать противовоспалительное действие, которое помогает в борьбе с такими заболеваниями, как остеоартрит. Однако из-за ограниченности выборок и трудностей в точном измерении потребления пищевых волокон связь между их количеством в рационе и риском остеоартрита оставалась неясной.

Чтобы заполнить этот пробел, ученые провели исследование с использованием данных Национального обследования здоровья и питания (NHANES) за период с 1999 по 2018 год. Оно охватило 32 484 человека в возрасте от 20 до 85 лет.

1864 участника сообщили о наличии остеоартрита, а 30 620 добровольцев не жаловались на проблемы с суставами. Исследователи использовали методы логистической регрессии, чтобы определить связь между потреблением пищевых волокон и риском заболевания.

Результаты показали, что у испытуемых с самой большой долей клетчатки в рационе остеоартрит развивался на 27% реже, чем у тех, кто потреблял пищевые волокна в очень низких количествах. Также выяснилось, что женские суставы клетчатка защищала эффективнее, чем мужские.

Кроме того, исследователи обнаружили, что риск остеоартрита снижался при условии потребления 14,4–26,7 грамма пищевых волокон в день. Большее количество не было связано с дополнительной пользой для здоровья суставов.

Ранее ученые выяснили, что частое мочеиспускание может говорить об артрите.

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