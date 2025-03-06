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Частое мочеиспускание может говорить об артрите, выяснили ученые

SciRep: гиперактивность мочевого пузыря часто возникает при остеоартрите
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Ученые из Университета Цзяннань (Китай) выявили связь между гиперактивностью мочевого пузыря и остеоартритом. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ученые использовали базу данных Национального исследования здоровья и питания за период с 2005 по 2020 год. Для анализа были случайным образом выбраны 24 436 участников. Исследователи проанализировали их истории болезни и обнаружили, что у людей с остеоартритом и чаще наблюдается гиперактивность мочевого пузыря.

Гиперактивность мочевого пузыря происходит, когда мышцы органа начинают сокращаться сами по себе даже во время его наполнения. Эти непроизвольные сокращения вызывают срочную и частую потребность в мочеиспускании. Такая патология не связана с присутствием инфекции и носит скорее нейропсихогенный характер.

Исследователи уточнили, что гиперактивность мочевого пузыря была связана в основном с остеоартритом — самым распространенным типом заболевания. При этом частые позывы к мочеиспусканию намного реже коррелировали с ревматоидным артритом (аутоиммунным повреждением суставов) и псориатическим артритом, протекающим на фоне заболевания кожи, известного как псориаз.

Ученые предположили, что в основе одновременного развития двух патологий может лежать воспаление в организме. Они посоветовали урологам обращать дополнительное внимание на состояние опорно-двигательного аппарата пациентов с проблемами мочевым пузырем.

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