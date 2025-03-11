В Солнечной системе нашли редкий пример «задачи трех тел»

Американские ученые из Университета Бригама Янга открыли в Солнечной системе редкий пример «задачи трех тел» — системы из трех взаимосвязанных объектов. Она находится в поясе Койпера за орбитой Нептуна. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (PSJ).

Тройные системы, где три тела гравитационно связаны друг с другом, представляют собой одну из самых сложных задач в астрономии. Их орбитальная механика настолько комплексная, что даже малейшее изменение траектории одного из объектов может нарушить равновесие всей системы. Это явление известно как «проблема трех тел», которая вдохновила множество научных работ и даже одноименный научно-фантастический роман.

Находке дали имя 148780 Altjira. Ранее эта система считалась двойной, однако последние наблюдения показали, что один из крупных ледяных объектов на самом деле может быть парой более мелких тел.

В ближайшие 10 лет система Altjira войдет в «сезон затмений», когда внешнее тело будет часто находиться между внутренним телом и Солнцем. Это позволит астрономам провести более детальные наблюдения и уточнить орбитальную динамику системы.

Если Altjira действительно окажется тройной системой, она станет второй подобной системой в поясе Койпера. Первой была система 47171 Lempo, которая также изначально считалась двойной.

Ранее астрономы нашли неизвестную структуру в поясе Койпера.