Ученые раскрыли древнюю сеть генов, которая помогла растениям завоевать сушу

NatComms: растения научились адаптироваться к жизни на суше 600 млн лет назад

Немецкие ученые из Геттингенского университета обнаружили общую сеть генов, которая позволила растениям адаптироваться к стрессовым условиям суши более 600 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Современная флора — от мхов и папоротников до деревьев и трав — произошла от водорослей, которые перешли из воды на сушу. Этот процесс стал одним из самых важных событий в истории жизни на Земле, но он также был крайне сложным. На суше растения столкнулись с резкими изменениями температуры, влажности и других факторов, что потребовало развития сложных механизмов адаптации.

Исследовательская группа сравнила генетические и биохимические реакции на стресс у мхов и их ближайших водорослевых родственников — зигнематофитов. Эти водоросли, как и первые наземные растения, сталкивались с аналогичными стрессовыми условиями.

Ученые подвергли мхи и водоросли воздействию различных стрессовых факторов, таких как засуха и высокая температура, а затем проанализировали их генетические и биохимические реакции. Используя передовые методы биоинформатики, машинного обучения и статистического моделирования, они выявили общую сеть генов, которая регулирует ответ на стресс.

Одним из самых удивительных открытий стало обнаружение «хабов» — ключевых генов, которые связывают различные части сети и координируют общий ответ на стресс. Эти гены оказались общими для мхов и водорослей, несмотря на 600 млн лет независимой эволюции.

Исследование не только раскрывает древние механизмы адаптации растений, но и предоставляет ценные данные для современной науки. Понимание того, как растения справляются со стрессом, может помочь в создании более устойчивых сельскохозяйственных культур.

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