Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли древнюю тайну эволюции растений

NatComms: ключевой растительный белок возник за 100 млн лет до первых растений
close
Southern Wind/Shutterstock/FOTODOM

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета обнаружили, что жизненно важный для растений белок ARF, отвечающий за рост и развитие, появился более 600 млн лет назад — на 100 млн лет раньше возникновения первых растений. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).

Белок ARF (фактор ответа ауксина) играет ключевую роль в регуляции роста растений. Он реагирует на гормон ауксин, который контролирует такие процессы, как направленный рост к свету (фототропизм) и развитие корней.

Специалисты проследили происхождение ARF до одноклеточного предка растений — зеленой водоросли Chlorokybus melkonianii. Оказалось, что ARF появился в результате слияния двух белковых фрагментов: факторов хроматина и транскрипции. Первый отвечает за взаимодействие белков, тогда как второй связывается с ДНК и регулирует активность генов.

Интересно, что фактор хроматина встречается не только у растений, но и у людей, животных и грибов. Однако у растений он приобрел новую функцию, став частью сложной системы регуляции роста.

Со временем ARF разделился на два класса: активаторы и репрессоры. Первые включают гены в присутствии ауксина, а вторые выполняют обратную функцию. Такое разделение позволило растениям тонко регулировать рост и адаптироваться к окружающей среде.

По словам ученых, раскрытие древней тайны эволюции растений открыло новые направления исследования в области биологии и сельского хозяйства.

Ранее стало известно, какие растения первыми выбрались из воды на сушу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами