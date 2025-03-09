Ученые выяснили, почему галактики остаются горячими

Международная группа ученых из проекта XRISM обнаружила потоки горячего газа в ядре галактического кластера Центавра. Эти данные, полученные с помощью новейшего рентгеновского спутника XRISM, предоставляют первые прямые доказательства столкновений между галактическими кластерами, вызывающих «движение» газа внутри них. Работа опубликована в журнале Nature.

Галактические кластеры — это гигантские скопления, связанные гравитацией и темной материей, которые растут за счет слияний. Однако до сих пор прямых свидетельств этих процессов не существовало. Ученые использовали спутник XRISM, запущенный JAXA в 2023 году, и его уникальный спектрометр Resolve, который позволяет точно измерять скорости газа.

Анализируя центр кластера Центавра и его главную галактику NGC 4696, исследователи впервые зафиксировали движение горячего газа со скоростью от 130 до 310 км/с. Сравнение данных с моделированием, проведенным под руководством профессора Ютаки Фудзиты и профессора Косукэ Сато, подтвердило, что обнаруженные потоки соответствуют модели «движения» газа, вызванного столкновением с другим кластером.

Новое открытие также решает давний вопрос астрономов: почему горячий газ в кластерах остается таким теплым, несмотря на интенсивное рентгеновское излучение, которое должно приводить к его охлаждению? Ученые выяснили, что «движение» газа создает мощные потоки, которые перемешивают вещество и поддерживают его температуру, предотвращая быстрое охлаждение.

Эти точнейшие измерения стали значительным шагом вперед в понимании формирования и эволюции галактических кластеров. Впереди у миссии XRISM еще несколько лет исследований, и астрофизики ожидают новых открытий.

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