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Астрономы открыли новый класс ледяных межзвездных объектов

TAJ: в 40 тыс. световых лет от Земли нашли тела из льда, воды и углерода
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Depositphotos

Группа японских астрономов из Токийского университета и Университета Ниигаты открыла два необычных ледяных объекта в межзвездном пространстве. Эти сущности могут представлять собой новый класс космических тел. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Команда проанализировала данные японского инфракрасного спутникового телескопа AKARI и более поздние результаты наблюдений чилийского телескопа ALMA, чтобы подробнее изучить это явление.

Ученые выяснили, что указанные объекты содержат лед, воду и органические молекулы. Такие льды обычно встречаются в звездных яслях — областях активного звездообразования. Однако эти объекты оказались изолированными, что сделало их уникальными.

Астрономы определили, что объекты находятся на расстоянии 30000–40000 световых лет от Земли. Один из них двигался с гораздо большей скоростью, чем другой, что указывает на отсутствие связи между ними. Также исследователи отметили отсутствие субмиллиметрового излучения, что необычно для подобных объектов.

Кроме того, соотношение оксида кремния к оксиду углерода в этих объектах оказалось выше, чем у других известных ледяных тел. Это говорит об их уникальном химическом составе.

Исследователи предполагают, что эти два объекта могут представлять собой новый класс межзвездных тел. Их изолированное расположение, необычный химический состав и отсутствие признаков звездообразования делают их уникальными кандидатами для дальнейшего изучения.

Для подтверждения гипотезы ученые планируют использовать данные космического телескопа James Webb (JWST), который способен предоставить более детальную информацию о составе и структуре этих объектов.

Ранее ученые нашли огромную черную дыру в ближайшей галактике к Млечному Пути.

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