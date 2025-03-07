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Астрономы обнаружили ближайшую сверхмассивную черную дыру в соседней галактике

AstroJournal: черная дыра обнаружена в Большом Магеллановом Облаке
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NASA/CXC/SAO/D

Ученые нашли убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в Большом Магеллановом Облаке — одной из ближайших к нам галактик. Это открытие делает ее самой близкой к Млечному Пути черной дырой такого типа. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Исследователи изучили движение 21 звезды на окраинах нашей галактики. Эти звезды движутся с огромной скоростью и со временем покинут пределы Млечного Пути. Подобные объекты называют гиперскоростными звездами.

Как криминалисты могут вычислить, откуда был произведен выстрел по траектории пули, так и астрономы определили источник этих звезд. Оказалось, что примерно половина из них были выброшены центральной черной дырой Млечного Пути, а другая половина — неизвестным ранее гигантским объектом в Большом Магеллановом Облаке.

«Удивительно осознавать, что у нас есть еще одна сверхмассивная черная дыра буквально по соседству в космических масштабах», — отметила Джесси Хан из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института, ведущий автор исследования.

Черная дыра оставалась незамеченной благодаря своей «невидимости» — она не излучает свет и не взаимодействует с окружающей средой так, чтобы ее можно было легко обнаружить. Однако исследователи нашли ее, анализируя данные миссии Gaia Европейского космического агентства. Этот спутник с высокой точностью отслеживает движение звезд.

Гиперскоростные звезды, как выяснили ученые, рождаются, когда двойная звездная система приближается к сверхмассивной черной дыре. Ее мощная гравитация разрывает систему: одна звезда остается на орбите вокруг черной дыры, а вторая выбрасывается в космос на огромной скорости.

Исследователи рассчитали, что масса обнаруженной черной дыры в Большом Магеллановом Облаке составляет около 600 тысяч масс Солнца. Это значительно меньше, чем у центральной черной дыры Млечного Пути (4 миллиона солнечных масс), но все же делает ее одной из самых массивных в окрестностях нашей галактики.

Ранее ученые определили форму Вселенной.

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