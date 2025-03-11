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Врач назвал самый вредный способ лечения изжоги

Гастроэнтеролог Лопатин: сода с водой — самый опасный метод лечения изжоги

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Пищевая сода с водой — популярное народное средство для лечения изжоги. Напиток помогает устранить неприятное жжение в груди. Однако на деле эффект от такого «лечения» оказывается непродолжительным, а при регулярном применении или в слишком больших дозах сода и вовсе может серьезно навредить организму, рассказал «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

«Когда мы выпиваем соду, в желудке вырабатывается большое количество углекислого газа. В этот момент действительно изжога может отступить. Однако затем стенки органа начинают растягиваться под воздействием газов, что провоцирует отрыжку, дискомфорт и вздутие живота. Одновременно в желудке усиливается выработка соляной кислоты. В результате облегчение сменяется еще одним рефлюксом — забросом кислого желудочного содержимого в пищевод, а изжога возвращается с новой силой. Такой эффект еще называют «кислотным рикошетом», — объяснил доктор.

Если использовать такой метод регулярно, то приступы изжоги будут учащаться, что приведет к повреждению слизистой пищевода. Бесконтрольное употребление соды также опасно обострением язвенной болезни и гастрита.

«Не менее грозное последствие злоупотребления содой — это нарушение водно-солевого баланса в организме. Сода содержит натрий, избыток которого способен провоцировать задержку жидкости в организме и отеки. Это особенно опасно для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, в том числе — гипертонией. Гораздо безопаснее и эффективнее использовать аптечные препараты, которые нейтрализуют кислоту или замедляют выработку желудочного сока. Если же приступы изжоги повторяются регулярно, лучше не просто бороться с симптомом, а обратиться к гастроэнтерологу и разобраться в причинах проблемы», — заключил врач.

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