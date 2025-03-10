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Стоит ли пить флуконазол перед менструацией для предотвращения молочницы, объяснила врач

Врач Селиванова: при рецидиве молочницы флуконазол могут прописать на год

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Часто у женщин молочница возникает перед менструацией каждый месяц. При подтверждении диагноза кандидоз врач может назначить противогрибковые средства, например, флуконазол на год, рассказала «Газете.Ru» врач-клинический фармаколог, заведующий централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова.

«Такие ситуации не редкость. Изменения гормонального фона может нарушить баланс дрожжевых грибов и бактерий во влагалище. Самолечением заниматься не стоит, потому что согласно одному исследованию, только треть женщин, которые занимались самолечением противогрибковыми средствами, на самом деле страдали от рецидивов вагинального кандидоза. В случае подтверждения врачом диагноза действительно может быть назначен флуконазол в дозировке одной таблетки в месяц на протяжении длительного времени (до года). При этой схеме выздоровление наступало у 90% пациенток», – отметила доктор.

Кроме того, если кандидоз часто рецидивирует, врач может назначить анализ на чувствительность к антимикотическим препаратам.

«При хронической форме, когда симптомы возникают несколько раз в год, например, 20, можно предположить, что лечение было подобрано неправильно. Однако, скорее всего, это свидетельствует о сохранении провоцирующих факторов, которые вызывают кандидоз. В таких случаях мы всегда обращаем внимание на основное заболевание и его терапию, а также ищем другие причины», – заключила врач.

Подробнее о том, на каких органах может возникать молочница, почему она может все время рецидивировать и как ее правильно лечить — в интервью Селивановой «Газете.Ru».

Ранее врач назвала эффективный метод борьбы с повышенным потоотделением.

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