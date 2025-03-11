Как по ногам определить здоровье сердца, рассказал врач

Похолодание ног, ощущение зябкости в них, онемение, быстрая усталость могут указывать на атеросклероз артерий ног, рассказал «Газете.Ru» кардиолог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юрий Данилушкин.



Атеросклероз — это заболевание, при котором в стенке артерий откладывается холестерин, что приводит к сужению или полной закупорке сосуда. В конечном счете это вызывает значительное ухудшение кровоснабжения (ишемию) органа или части тела, которая питается пораженной артерией. Такие грозные осложнения атеросклероза, как инфаркт и инсульт, занимают первое место среди причин смерти в мире.

«Но зачастую беда не приходит одна, и кроме артерий сердца и головы могут поражаться еще и артерии ног, а иногда первые симптомы и жалобы возникают именно со стороны нижних конечностей. Наиболее ярким симптомом атеросклероза нижних конечностей является так называемая перемежающаяся хромота. Это боль в ногах, возникающая при физической нагрузке и проходящая вскоре после ее прекращения. На ранних стадиях заболевания боль в ногах может возникать при значительных нагрузках (например, ходьба до 1 километра), а у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, этот симптом может просто не проявляться», — рассказал врач.

Первыми признаками атеросклероза артерий ног в такой ситуации могут быть похолодание, ощущение зябкости, онемения в ногах, более быстрая их усталость при ходьбе. Кроме того, уже на ранней стадии из-за ухудшения кровоснабжения кожи отмечается уменьшение волос на голени, а ногти начинают слоиться и становятся более ломкими.

«Лечением атеросклероза ног занимается сердечно-сосудистый хирург, но не помешает и консультация кардиолога, так как у таких пациентов часто бывают поражены и коронарные артерии, и есть сопутствующие кардиологические проблемы, как, например, высокое давление. Доктора назначат необходимые исследования и анализы и на основании полученных данных выберут оптимальную тактику лечения. Также крайне важно бросить курить. Никотин повреждает сосудистую стенку, в результате чего атеросклероз у курильщиков (даже электронных сигарет, — в них тоже есть никотин) прогрессирует намного быстрее и агрессивнее, чем у некурящего человека», — рассказал врач.

Ранее были названы неочевидные причины, вызывающие молочницу.