Названы неочевидные причины, вызывающие молочницу

Провоцирующими факторами для развития кандидоза являются ношение синтетического или тесного белья, беременность, прием стероидных препаратов и частый прием антибиотиков, рассказала «Газете.Ru» врач-клинический фармаколог, заведующая централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова.

«Эффективной профилактикой кандидоза является отказ от бесконтрольного приема антибиотиков. Кроме того, на возникновение кандидоза могут влиять стероидные препараты, которые часто используются в лечении. Согласно статистике, до 40% случаев кандидоза связаны с использованием таких препаратов. Например, у пациентов с бронхиальной астмой, получающих ингаляционные глюкокортикостероиды», – рассказала врач.

Тесное или синтетическое белье может нарушать местный иммунитет. Это может происходить из-за повышенного потоотделения, нарушения терморегуляции и раздражающего эффекта. В итоге появляется риск развития молочницы.

«Беременность тоже может быть таким фактором риска развития кандидоза. В это время организм вырабатывает особые белковые факторы и вещества, ослабляющие иммунную защиту, чтобы не допустить реакции отторжения плода. Снижение иммунного статуса и приводит к повышению риска развития грибковой инфекции», – объяснила доктор.

Подробнее о том, на каких органах может возникать молочница, почему она может все время рецидивировать и как ее правильно лечить, — в интервью Селивановой «Газете.Ru».

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