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Создан новый метод униточжения неуловимых раковых клеток

CancerCell: новый метод CAR-T-терапии помогает уничтожать скрытые раковые клетки
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Depositphotos

Ученые из медицинского кампуса Аншутц при Университете Колорадо представили новую версию CAR-T клеточной терапии, которая помогает обнаруживать скрытые раковые клетки и предотвращать рецидив заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

Новая методика получила название ALA-CART. Она основана на традиционной CAR-T терапии. Для ее проведения у пациента извлекают Т-клетки и генетически модифицируют их, чтобы они распознавали специальные маркеры на поверхности раковых. После этого Т-клетки повторно вводят в организм.

По словам ученых, стандартный подход имеет весомый недостаток: некоторые раковые клетки уменьшают количество маркеров на своей поверхности, что позволяет им «скрываться» от иммунной системы. Это приводит к рецидивам заболевания у 30-50% пациентов, а также вызывает серьезные побочные эффекты.

Для решения этой проблемы ученые создали ALA-CART — модифицированные Т-клетки с добавлением специального белка LAT. Он активирует Т-клетки даже при слабом сигнале от раковых, позволяя первым эффективно обнаруживать малозаметные опухоли. Кроме того, такие клетки дольше сохраняются в организме.

Новая терапия показала обнадеживающие результаты в экспериментах на мышах и клеточных моделях устойчивого острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). Ученые уже начали тестировать ALA-CART на других агрессивных видах рака. Клинические испытания на людях планируют начать в ближайшие два года. Если они пройдут успешно, терапия станет доступна и для людей.

Ранее в России создали модель для прогнозирования развития рака.

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