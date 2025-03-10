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Ученые выяснили, как недосып влияет на уровень сахара в крови

JAMA: недостаток сна увеличивает колебания уровня сахара в крови
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые из лаборатории Westlake Laboratory of Life Sciences and Biomedicine выяснили, что недостаточная продолжительность сна и поздний отход ко сну связаны с увеличенной вариабельностью уровня глюкозы в крови. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 1156 человек в возрасте от 46 до 83 лет. Ученые анализировали их режим сна в течение нескольких лет и отслеживали колебания сахара в крови с помощью системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Были выделены четыре группы по продолжительности сна: критически короткий (4,1–4,7 часа) сон, умеренно короткий (5,5–6 часов),слегка короткий (6,8–7,2 часа) и достаточный (8–8,4 часа). А также две группы по времени засыпания: ранний отход ко сну и поздний отход ко сну.

Анализ показал, что у людей, спящих менее 5 часов в сутки, вариабельность уровня сахара в крови была выше на 2,87%, а средние суточные колебания глюкозы выросли на 0,06 ммоль/л по сравнению с теми, кто спал 8 часов.

Те, кто засыпал поздно, демонстрировали рост гликемической вариабельности на 1,18% и увеличение суточных скачков глюкозы на 0,02 ммоль/л. Самые значительные нарушения наблюдались у людей, сочетавших оба фактора — короткий и поздний сон.

Исследование подтверждает, что полноценный ночной отдых и своевременное засыпание играют ключевую роль в поддержании нормального уровня сахара и снижении риска диабета.

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