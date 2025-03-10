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В Эквадоре обнаружено древнее захоронение, связанное с ритуальным жертвоприношением

LAA: в Буэн-Сусесо обнаружено древнее захоронение, связанное с жертвоприношением
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Kathryn Killacky in Juengst et al. 2025

Международная команда ученых выяснила, что уникальное захоронение культуры Мантеньо (650–1532 гг. н. э.) может быть связано с человеческим жертвоприношением. Работа опубликована в журнале Latin American Antiquity (LAA).

Захоронение, найденное в Буэн-Сусесо в Эквадоре, содержит останки молодой женщины 17–20 лет, находившейся на позднем сроке беременности. Радиоуглеродное датирование показало, что она была похоронена между 771 и 953 годами н. э.

Культура Мантеньо, известная своими аграрными навыками и монументальной архитектурой, существовала на территории современного Эквадора. Однако Буэн-Сусесо был в основном связан с более древней культурой Вальдивия (3750–1475 гг. до н. э.), что делает это захоронение особенно необычным.

Исследователи обнаружили, что женщина при жизни страдала от ряда заболеваний, включая пороз костей, гиперостоз и инфекционные поражения костей. Однако главная загадка — характер ее смерти. Анализ останков показал, что она, вероятно, погибла от удара по голове. Вскоре после смерти ей ампутировали левую ногу и удалили руки.

Вместе с ней были захоронены артефакты обеих культур — Мантеньо и Вальдивия. Среди них: керамические фрагменты, обсидиановые лезвия, сожженное подношение, украшения из раковин и зеленый глиняный камень. Последний может указывать на связь погребения с ритуалами плодородия, так как зеленые камни часто использовались в обрядах, связанных с жизнью и смертью.

Исследователи предполагают, что женщина могла быть принесена в жертву в рамках ритуального обряда. Европейские хроники, в частности записи итальянского путешественника Бенцони, упоминают традицию жертвоприношений в прибрежных районах Эквадора. Однако практика удаления конечностей в этих источниках не описана.

Ранее в Австралии был найден древнейший метеоритный кратер, способный изменить представления о зарождении жизни на Земле.

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