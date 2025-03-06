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В Австралии найден древнейший метеоритный кратер, способный изменить представления о зарождении жизни на Земле

NatCom: обнаружен самый древний в мире метеоритный кратер
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Kirkland, C.L., Johnson, T.E., Kaempf, J. et al. A Paleoarchaean impact crater in the Pilbara Craton, Western Australia. Nat Commun 16, 2224 (2025)

Ученые из Университета Кертина обнаружили самый древний в мире метеоритный кратер, возраст которого составляет 3,5 миллиарда лет. Это открытие может переписать историю формирования Земли и дать новые подсказки о том, как зародилась жизнь. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи изучили породы в регионе Пилбара в Австралии и нашли «ударные конусы» — уникальные геологические структуры, которые образуются только при сильнейших столкновениях с метеоритами. Это стало главным доказательством древнего катастрофического удара.

Метеорит, врезавшийся в Землю со скоростью более 36 тысяч км/ч, вызвал образование огромного кратера диаметром более 100 км. Удар выбросил обломки на огромные расстояния и, вероятно, оказал глобальное влияние на климат и геологические процессы.

До этого открытия самым древним кратером считался объект возрастом 2,2 миллиарда лет. Однако новый кратер старше более чем на миллиард лет, что радикально меняет представления ученых.

Профессор Тим Джонсон, один из руководителей исследования, отметил: «Мы знаем, что в ранней истории Солнечной системы происходили частые столкновения, но до сих пор у нас не было подтверждений столь древних кратеров на Земле. Это открывает новую главу в изучении метеоритных ударов».

Соавтор исследования профессор Крис Киркланд подчеркивает, что подобные удары могли сыграть ключевую роль в зарождении жизни.

«Метеоритные кратеры создавали экстремальные условия, включая горячие водоемы, которые могли стать идеальной средой для зарождения первых микроорганизмов», — объяснил он.

Кроме того, энергия удара могла изменить структуру земной коры, способствуя процессам, которые позже привели к формированию континентов. Исследователи продолжат изучение региона, надеясь найти новые следы древних столкновений, которые могли изменить ход истории Земли.

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