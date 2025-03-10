Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ночь на пятницу Луна окрасится в кроваво-красный цвет

NASA: лунное затмение произойдет в ночь на пятницу
close
Depositphotos

В ночь на 15 марта произойдет полное лунное затмение, однако в России оно будет видно лишь частично. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке, тогда как в Европе, Африке и России Луна зайдет за горизонт до завершения затмения. Об этом сообщает NASA.

Во время полного затмения Луна приобретает характерный красноватый оттенок, что связано с преломлением солнечного света в атмосфере Земли. Это явление часто называют «кровавой Луной».

В России наблюдать затмение можно будет в его начальной фазе, пока Луна остается на небосводе. Лучше всего оно будет видно в западных регионах страны, но многое зависит от погодных условий.

Тем, кто не успеет увидеть затмение, стоит запомнить дату 7 сентября — в этот день следующее полное лунное затмение будет видно в Азии, Африке, Австралии и Европе. А в России и других странах СНГ ближайшее затмение, которое можно будет наблюдать полностью, ожидается в марте 2026 года.

Чтобы увидеть затмение, не требуется никакого специального оборудования — достаточно ясного неба и открытого горизонта.

Ранее астрономы обнаружили ближайшую сверхмассивную черную дыру в соседней галактике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами