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Ученые выявили неожиданную опасность работы пожарным для здоровья

Cancer: выявлена связь между работой пожарным и риском опухоли мозга
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Максим Богодвид/РИА Новости

Международная команда ученых выяснила, что у пожарных чаще встречаются генетические мутации, связанные с развитием глиом — наиболее распространенных злокачественных опухолей мозга. Эти мутации возникают под воздействием химических соединений, известных как галогеналканы, которые используются в огнезащитных составах, хладагентах и средствах пожаротушения. Работа опубликована в журнале Cancer.

Глиома — это злокачественная опухоль головного мозга, которая формируется из клеток глии, поддерживающих работу нейронов. Ее развитие может быть связано с изменениями в ДНК, вызванными внешними факторами, такими как воздействие химических веществ.

Галогеналканы — это группа соединений, которые содержат атомы галогенов (фтор, хлор, бром) и широко применяются в промышленности. Они могут проникать в организм человека при вдыхании или контакте с кожей, вызывая изменения в генетическом коде клеток.

Команда ученых проанализировала мутации в опухолях головного мозга у 35 пациентов, участвовавших в исследовании. Из них 17 человек работали пожарными. Оказалось, что у пожарных мутационная «подпись», характерная для воздействия галогеналканов, встречалась чаще, особенно у тех, кто работал в профессии много лет.

Среди остальных участников такие мутации также были обнаружены у людей, занятых в профессиях с потенциальным контактом с галогеналканами, например, у специалистов по обслуживанию машин.

По словам соавтора исследования, профессора Йельского университета Элизабет Клаус, эти данные еще предстоит подтвердить на более широкой выборке. Однако уже сейчас результаты показывают важность изучения профессиональных рисков и возможных мер защиты для людей, работающих с опасными веществами.

По мнению ученых, выявление подобных связей может помочь в разработке мер предосторожности и снижении воздействия вредных химических соединений, что, в свою очередь, уменьшит вероятность развития опасных заболеваний.

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