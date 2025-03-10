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Препарат от диабета может защитить от рака крови, выясни ученые

JAMA: Оземпик снижает риск развития лейкемии и лимфомы при диабете
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Ученые из Медицинского университета Северо-Восточного Огайо установили, что агонисты рецепторов GLP-1, такие как Оземпик, могут снижать риск развития гематологических раковых заболеваний при сахарном диабете второго типа. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 1,6 миллиона пациентов с диабетом, предоставленные базой TriNetX. Это хранилище медицинских данных, содержащее записи примерно о четверти населения Соединенных Штатов. Среди всех испытуемых 51 617 человек применяли инъекционные агонисты рецепторов GLP-1, 938 602 — инсулин, а еще 611 115 участников получали метформин — таблетированное средство для контроля уровня сахара в крови.

В первую группу вошли пациенты, получавшие эксенатид, ликсисенатид, тирзепатид, лираглутид, альбиглутид, семаглутид или дулаглутид. Эти вещества входят в состав новых средств для похудения и борьбы с диабетом, таких как Оземпик, Вегови и Соликва.

Испытуемые были сопоставимы по весу, демографическим показателям, осложнениям диабета, уровню гликированного гемоглобина (HbA1c), генетической предрасположенности к раку. Более полутора лет ученые наблюдали за участниками и фиксировали все случаи развития онкологических заболеваний.

Результаты показали, что применение агонистов рецепторов GLP-1 было связано со значительно сниженным риском развития миелодиспластических синдромов и миелопролиферативных новообразований. Так называют предраковые заболевания или злокачественные опухоли, поражающие кроветворные клетки костного мозга. Чаще всего патологии этой группы объединяют под упрощенным названием — рак крови.

Ученые также выяснили, что совокупный риск развития всех видов рака крови при приеме агонистов рецепторов GLP-1 был на 54% ниже, чем у тех, кто использовал инсулин. Они предположили, что в основе такого эффекта лежит снижение уровня воспалительных молекул, нарушающих регуляцию кроветворения в организме.

Ранее ученые нашли природный аналог «Оземпика» без побочных эффектов.

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