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Ученые нашли природный аналог «Оземпика» без побочных эффектов

Nature: пептид BRP подавляет аппетит и снижает вес без запоров и утраты мышц
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Shutterstock

Американские ученые из Стэнфордской медицинской школы совместно с коллегами из других стран открыли природную молекулу BRP, которая может подавлять аппетит и снижать вес, подобно популярному препарату семаглутиду («Оземпик», «Вегови» и другие). Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

BRP действует через отдельный, но схожий метаболический путь, активируя нейроны в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за аппетит и обмен веществ. В отличие от семаглутида, который влияет на рецепторы в мозге, кишечнике и других тканях, BRP, как предполагается, действует более целенаправленно.

«BRP, по-видимому, воздействует конкретно на гипоталамус, что может сделать его более безопасной альтернативой для снижения веса», — объяснила Катрин Свенссон, доцент кафедры патологии и старший автор исследования.

Для идентификации BRP специалисты использовали искусственный интеллект. Алгоритм под названием Peptide Predictor проанализировал 20 тыс. человеческих генов, кодирующих белки, и выделил 373 прогормона, которые могут быть расщеплены на биологически активные пептиды. Среди них был обнаружен BRP — пептид из 12 аминокислот, который показал высокую активность в лабораторных тестах на нейронах.

Испытания на животных подтвердили эффективность BRP. У худых мышей и мини-свиней инъекции BRP снижали потребление пищи на 50% в течение часа после введения. У тучных мышей, получавших BRP в течение 14 дней, наблюдалась потеря веса в среднем на 3 грамма, преимущественно за счет жира, при этом улучшилась толерантность к глюкозе и инсулину.

Важно, что BRP не вызывал побочных эффектов, таких как изменения в поведении, потреблении воды или пищеварении. Это делает его перспективным кандидатом для дальнейших исследований.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» и его аналоги повышают риск потери зрения на 32%.

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