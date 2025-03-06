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Действия инъекций ботокса при повышенном потоотделении хватает на полгода

Врач Чудинская: инъекции ботокса избавляют от повышенного потоотделения на полгода

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При повышенном потоотделении одним из самых эффективных методов борьбы с проблемой являются инъекции ботокса, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Повышенное потоотделение, которое называется «гипергидроз», встречается почти у 30% людей. Первичный гипергидроз развивается без явной связи с какими-либо заболеваниями или внешними факторами. Причины его возникновения до конца не изучены, однако считается, что важную роль играют генетические факторы и повышенная чувствительность гипоталамуса к эмоциональному возбуждению, что ведет к чрезмерной стимуляции потовых желез. Один из самых мощных провокаторов повышения потоотделения – эмоциональный стресс», – рассказала врач.

Существуют различные методы лечения. Например, инъекции ботулотоксина, которые блокируют передачу нервных импульсов к потовым железам и могут быть использованы при локальном гипергидрозе (например, подмышек или ладоней).

«Как правило, анестезия не нужна. Дискомфорт минимален и краток, пациент чувствует только легкое жжение, но, если пациент захочет, можно охладить обрабатываемый участок тела или нанести на него анестезирующий крем. Общее лечение занимает примерно 10 минут. Когда инъекция завершена, дискомфорт, как правило, не ощущается. Большинство людей после процедуры незамедлительно возвращаются к работе и нормальной деятельности. Действие инъекции проявляется очень быстро – в течение 1-4 дней, результат оценивается через 10-14 дней. Эффект от процедуры сохраняется 4-6 месяцев, после чего ее желательно повторить», – рассказала врач.

Также существует местное лечение с использованием антиперспирантов, содержащих гексагидрат хлорида алюминия, которые применяются для снижения потоотделения. Однако если слишком сильное потоотделение стало доставлять ежедневное неудобство, то вам стоит обратиться к врачу за диагностикой и лечением в медицинском центре.

«Также врач может назначит пероральные антихолинергические препараты, если местные средства неэффективны, а также физиотерапевтические методы, такие как ионофорез. Но иногда гипергидроз возникает как следствие других болезней, его называют вторичным, в этом случае важно лечение основного заболевания», – заключил специалист.

Ранее врач назвал случаи, в которых может помочь иглоукалывание.

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