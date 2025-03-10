Какие органы могут быть подвержены молочнице, рассказала врач

Candida присутствует в полости рта, в кишечнике, желудке, пищеводе и слизистых половых органов. Все они могут быть подвержены кандидозу, рассказала «Газете.Ru» врач-клинический фармаколог, заведующий централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова.

«Как правило, кандидоз ротоглотки подразумевает воспаления с образованием характерного творожистого или пленкообразного налета белого, сероватого или желтоватого цвета. Это может сопровождаться покраснением, а при сильном поражении — ранками или трещинами. Пациента может беспокоить зуд и жжение. Он часто возникает у пожилых людей при ношении зубных протезов или, если у пациента наблюдаются постоянные ранки или негрибковые стоматиты», – объяснила врач.

Вульвовагинальный кандидоз проявляется в виде белых творожистых выделений из женских половых органов, зуда, жжения, покраснения, отека. Кандидозный баланит (воспаление головки полового члена) тоже вызывает подобные симптомы: воспаление, жжение, белый налет, болезненность при мочеиспускании.

«При поражении грибком пищевода возможны изжога, ощущение дискомфорта за грудиной, тошнота и рвота. Иногда наблюдаются боли в животе, боль по ходу пищевода при проглатывании пищи, анорексия, потеря веса и даже кашель. Но кандидоз пищевода наиболее часто диагностируется у больных со СПИДом, после трансплантации органов и у получающих стероидную терапию», – добавила доктор.

Кандидоз кишечника тоже проявляется белым налетом и творожистыми выделениями. В процессе жизнедеятельности грибы выделяют токсины, которые раздражают слизистую оболочку и вызывают ухудшение самочувствия с признаками расстройства кишечника: диареей или, наоборот, запором, метеоризмом, вздутием.

Подробнее о том, на каких органах может возникать молочница, почему она может все время рецидивировать и как ее правильно лечить — в интервью Селивановой «Газете.Ru».

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