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Ученые выяснили, зачем морскому единорогу нужен «рог»

FMS: нарвалы используют свой бивень для добычи корма и игр
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Международная команда ученых впервые зафиксировала, как нарвалы (Monodon monoceros) используют свои бивни в дикой природе. С помощью дронов ученые наблюдали, как эти арктические киты охотятся, оглушая рыбу ударами бивня, а также взаимодействуют друг с другом в играх. Работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Долгое время ученые не знали, какую функцию выполняет бивень нарвала — длинный, закрученный зуб, достигающий 3 метров. Считалось, что он нужен для привлечения самок или ритуальных поединков между самцами. Однако новое исследование показало, что бивень также используется для исследования окружающей среды, охоты и даже игры.

«Мы зафиксировали, как нарвалы используют свои бивни для оглушения добычи, а также для манипуляции и взаимодействия с ней», — рассказал Грег О'Корри-Кроу, ведущий автор исследования из Океанографического института Харбор-Бранч.

Кроме охоты, исследователи впервые зафиксировали поведение, напоминающее игру: нарвалы использовали бивни для исследования предметов и взаимодействия друг с другом. Возможно, это связано с обучением и передачей знаний внутри группы.

Также ученые зафиксировали уникальные случаи взаимодействия нарвалов с другими животными. Например, морские птицы — серебристые чайки — пытались украсть добычу у нарвалов, что стало первым задокументированным случаем подобного пищевого воровства между видами.

Изменение климата и таяние льдов вынуждают арктических животных адаптироваться к новым условиям. Использование дронов позволило ученым зафиксировать, как нарвалы меняют поведенческие стратегии в условиях стремительно меняющейся среды.

«Наши данные помогут лучше понять, как изменения в Арктике влияют на этих удивительных животных и как они приспосабливаются к новым условиям», — отметила Кортни Уотт, одна из авторов исследования.

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